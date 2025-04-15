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İzmir Körfezi’nde 4 büyüklüğünde Deprem

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DEPREMİN DETAYLARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 02.18’de merkez üssü İzmir Körfezi olarak kaydedilen depremin büyüklüğü 4 olarak belirlendi. Deprem, 7.28 kilometre derinlikte gerçekleşti ve en yakın kara parçası olan İzmir’in Karaburun ilçesine 11.20 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

OLUŞAN ETKİLER

İlk belirlemelere göre, bu depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Yerel halk arasında paniğe yol açmayan bu sarsıntı, gün içinde yürütülen durum değerlendirmeleriyle birlikte izlenmeye devam ediliyor.

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