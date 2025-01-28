İzmir Körfezi’nde Kirlilik Soruşturması Başlatıldı

KİRLİLİK VE DENETİMLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi’nde meydana gelen kirlilik ile balık ölümlerine yönelik bir dizi inceleme gerçekleştirmiştir. Bu denetimler sonucunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İZSU) 6 ihlal tespit edilmiş ve toplamda 8 milyon 305 bin 811 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, bu duruma sebep olan kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamada şu bilgileri vermiştir: “İzmir Körfezi kirliliğine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucu tespit edilen hususlara dair suç duyurusu ve basında yer alan haber içerikleri esas alınarak sorumlular hakkında çevrenin kirletilmesi suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.”

Ağustos 2024 tarihinde İzmir Körfezi’nde yoğun bir balık ölümü vakası gerçekleşmiş ve bu durum, bölgedeki kötü kokunun artmasına neden olmuştur. Deniz suyu sıcaklığının, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte 29 dereceye çıkması sonucu planktonların aşırı şekilde çoğaldığı ve bu durumun kötü kokuya yol açtığı öne sürülmüştür. Bu balık ölümleri dolayısıyla sahil bölgelerinde balık avlama yasağı getirildiği belirtilmiştir. Karşıyaka’dan Alsancak’a kadar uzanan kıyılarda görülen balık ölümleri ve yaygın kötü koku, bölge halkını rahatsız etmiştir.