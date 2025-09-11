“İzmir Saldırısında Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı!”

SALDIRI OLAYI

İzmir Balçova’da, 16 yaşındaki Eren Bigül’ün polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda iki polis memuru hayatını kaybetti. Saldırının ardından Bigül yaralı olarak ele geçirildi. Katilin DEAŞ ile bağlantısının olduğu iddiaları gündeme gelirken, olayla ilgili 27 şüpheli gözaltına alındı. Bu durumda, 18 yaşından küçük olan 16 çocuk ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İfade işlemlerinin devam ettiği belirtilen 11 şüphelinin durumu ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

CEPHANELİK TESBİTİ

Sabah gazetesinin haberine göre, Eren Bigül’ün evinde yapılan aramada çeşitli silah ve mühimmat bulundu. Evde 1 tüfek, 1 pompalı tüfek, 1 havalı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, çok sayıda tüfek kartuşu, 1 silah dürbünü ve 1 taktik tipi bıçak ele geçirildi. Ayrıca, Bigül’ün polislere saldırı sırasında kullandığı el yapımı patlayıcıyı da evinde kendisinin yaptığı öğrenildi.