İzmir Sokakları Karıştı, Ali Koç!

STADYUM ÇEVRESİNDE SORUNLAR YAŞANDI

Süper Lig’de bu akşam gerçekleşecek Göztepe ve Fenerbahçe karşılaşması öncesinde stadyum çevresi gergin anlara sahne oldu. Göztepe taraftarları, Fenerbahçeli taraftarları taşıyan otobüslerin stada yaklaşmasıyla birlikte deplasman tribününe yönelmeye başladı. Deplasman otobüsleri stadyuma ulaştığı sırada bazı Göztepe taraftarlarının otobüslere doğru yönelmesinin ardından olaylar patlak verdi.

İZMİR EMNİYETİNE MÜDAHALE GÖREVİ

Taraftarlara müdahale etmek amacıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne ait Toplumsal Suçlarla Müdahale Araçları (TOMA) devreye girdi. Emniyet güçleri, taraftarlara su ve biber gazı sıkmak zorunda kaldı.

FENERBAHÇE BAŞKANI TARAFARLA BİR ARADA

Fenerbahçe’nin başkanı Ali Koç, maç öncesinde taraftarlarla bir araya geldi ve birlikte otobüsle stadyuma hareket etti. Bu anlar, Fenerbahçe’nin resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşılarak, “Sen ben yok, Fenerbahçe var! Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Büyük Taraftarımızla birlikte stat yolunda!” ifadeleriyle duyuruldu.