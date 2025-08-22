İzmir Su Kesintisi 3 Günde Bir

İzmir’de içme suyu barajlarındaki su miktarının azalması sebebiyle çeşitli ilçelerde su kesintileri devam ediyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İZSU) sosyal medya aracılığıyla paylaştığı bilgilere göre, kesinti programında bazı değişiklikler yapıldı. Açıklamada, “Yeni planda 3 ayrı bölge tanımlanmış olup mevcutta olduğu gibi 23.00-05.00 saatlerinde her gün bir bölgede kesinti yapılacaktır. Ayrıca yeni planlamaya Menemen ilçesinin bazı mahalleleri de dahil edilmiştir. Mahalle bazlı kesinti planına https://izsu.gov.tr/tr/Duyurular/263 bağlantısından ulaşabilirsiniz.” denildi.

KESİNTİLERİN BAŞLANGICI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Su Kurulu, şehirdeki kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos’tan itibaren her gün 23.00 ile 05.00 saatleri arasında kısmi su kesintileri olacağını açıklamıştı.

KESİNTİLERİN SÜRESİ

İZSU, 19 Ağustos’ta yaptığı bir bilgilendirmede, planlı su kesintilerinin 31 Ağustos’a kadar süreceğini belirtti. Bu bilgiler, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı açısından önemli bir konu olarak öne çıkıyor.