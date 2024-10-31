İzmir Toplu Ulaşım Ücretlerini Artırdı

ULAŞIM ÜCRETLERİNE ZAM GELİYOR
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan karara göre, ulaşım ücretlerine yeni zam uygulaması geldi. Bugün gerçekleştirilen UKOME toplantısında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin zam talebi gündeme geldi ve yüzde 17’lik zam oranı oy birliğiyle kabul edildi.
Yapılan zamla birlikte İzmir’in toplu ulaşım araçlarının fiyatlarında değişiklik yaşandı. Tam bilet ücreti 17.50 TL’den 20 TL’ye yükseldi. Öğrenci biletleri ise 7.5 TL’den 8.78 TL’ye çıkarıldı. Yeni tarifeler 7 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek.