İzmir Urla’da 9 Gün Su Kesintisi

İZSU’DAN SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) internet sitesinde yaptığı açıklamada, doğal gaz çalışmaları esnasında ana boru hattının zarar gördüğünü belirtti. Onarım süreci başlatıldığı için, söz konusu durum nedeniyle bazı mahallelerde su kesintileri yaşanacak.

ETKİLENEN MAHALLELER VE ZAMAN DILIMI

Yapılan açıklamaya göre, Altıntaş, Sıra, Yaka, Yeni ve Yenikent mahallerinde, 12.40 ile 15 Eylül 15.00 saatleri arasında su kesintisi olabiliyor. Vatandaşların bu durumu göz önünde bulundurmaları gerektiği duyuruldu.