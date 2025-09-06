Gündem

İzmir Urla’da 9 Gün Su Kesintisi

izmir-urla-da-9-gun-su-kesintisi

İZSU’DAN SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) internet sitesinde yaptığı açıklamada, doğal gaz çalışmaları esnasında ana boru hattının zarar gördüğünü belirtti. Onarım süreci başlatıldığı için, söz konusu durum nedeniyle bazı mahallelerde su kesintileri yaşanacak.

ETKİLENEN MAHALLELER VE ZAMAN DILIMI

Yapılan açıklamaya göre, Altıntaş, Sıra, Yaka, Yeni ve Yenikent mahallerinde, 12.40 ile 15 Eylül 15.00 saatleri arasında su kesintisi olabiliyor. Vatandaşların bu durumu göz önünde bulundurmaları gerektiği duyuruldu.

ÖNEMLİ

Gündem

Erciş’te Kafe Önünde Saldırı Gerçekleşti

Van'ın Erciş ilçesinde, iki kardeş hafif ticari araçta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın detayları araştırılıyor.
Gündem

O Fotoğraftan Sonra Kayboldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüşe çıkan kayıp Çinli turistin cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri, günler süren çalışmalardan sonra sonuç aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.