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“İzmir Valiliğinden Teröristle İlgili Yanıt”

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VALİLİK YAZISINDAKİ DEĞERLENDİRMELER

Alınan bilgilere göre, Valilikten gönderilen yazıda dikkat çekici ifadelere yer verildi. Yazıda, “Belediyeniz ve bağlı şirketleriniz tarafından bugüne kadar yüzlerce insanın işine son verilmiş ve bu insanlar işten çıkartılmadan önce bir hukuki değerlendirme yapılarak, Valiliğimizden görüş (hukuken böyle bir görüş alınmasına gerek olmadığı malumunuzdur) istenmemiştir. İlgi yazılarınıza konu kişi, birçok insanımızı şehit eden, eli kanlı bir teröristin kardeşi olunca, vicdanı muhasebe yapılması ve Valiliğimizden hukuki görüş sorulması, en hafif deyimle abesle iştigaldir.” denildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMALARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 kişinin şehit edildiği TUSAŞ’a yönelik 23 Ekim’de düzenlenen terör saldırısında etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü PKK üyesi Mine Sevjin Alçiçek ve Ali Örek olduğunu belirtmişti. Bu açıklama, terörle mücadele kapsamında yaşanan gelişmelerle ilgili önemli bilgiler sunuyor.

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