İzmit Körfezi’nde Gemi Yangını Meydana Geldi

OLAYIN AYRINTILARI

Körfez’in Yarımca demirleme sahasında, “Hafnia Africa” isimli Singapur bayraklı ham petrol tankerinin makine dairesinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı römorkörler ve tahlisiye botları hızlıca bölgeye yönlendirildi.

YANGINA MÜDAHALE

Gemi mürettebatı yangına ilk müdahaleyi yaparken, alevler kısa bir süre içerisinde kontrol altına alındı. Yangın söndürüldükten sonra KEGM’ye bağlı ekipler, römorkörlerle birlikte soğutma çalışmalarına dikkatle devam etti. İlk verilere göre, yangın sonucunda can kaybı ya da yaralanma durumu yaşanmadı. Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Ayrıca, çevre kirliliğine neden olabilecek herhangi bir sızıntının da olmadığı bildirildi.