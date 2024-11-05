İzmit’te Rafineride Patlama Olayı

KOCAELİ İZMİT’TE PATLAMA MEYDANA GELDİ

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde ani bir patlama gerçekleşti. Patlama sesinin ardından bölgeden yoğun dumanların yükseldiği gözlemlendi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’DAN AÇIKLAMA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, olayla ilgili açıklamalar yaptı. Büyükakın, “Tatbikatta yaşanan olumsuzluktan kaynaklı bir patlama oldu. Yaralanan yok” ifadelerini kullandı.

ÇEVRE İLÇELERDE HİSSEDİLEN SARSINTI

Patlamanın etkisi, çevre ilçelerde de sarsıntı şeklinde hissedildi. Rafineri alanında dumanlar yükselirken, olay yerinde güvenlik önlemleri almak üzere çok sayıda ekip sevk edildi.