İznik’te 50 Din Adamı İlk Ayin

YENİ SEÇİLEN KATOLİK LİDER PAPA 14. LEO’NUN AÇIKLAMALARI

Yeni seçilen Katolik lider Papa 14. Leo, İznik’i ziyaret edeceğini duyurduktan sonra İznik Gölü kıyısında bir restoranda ayin düzenlendi. Hristiyan dünyası için büyük bir önem taşıyan Birinci İznik Konsili’nin 1700. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen bu ayin, büyük ilgi gördü.

AYİNLERDE DUALAR OKUNDU

Ayin, yaklaşık 4 saat sürdü ve resmi kıyafetleriyle katılan din adamları dualar okudu. Etkinliğe 10 farklı ülkeden toplam 50 din adamı iştirak etti. İznik’teki bu ilk resmi ayin, Papa’nın İznik ziyareti açıklamasının ardından düzenlenen ilk dini tören olma özelliğini taşıyor.

PAPA’NIN TÜRKİYE ZİYARETİ BEKLENİYOR

Papa 14. Leo’nun önümüzdeki aylarda Türkiye’yi ziyaret etmesi ve İznik’te resmi temaslarda bulunması bekleniyor.