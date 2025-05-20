İznik’te 50 Hristiyan Din Adamı Ayin Yaptı

YENİ SEÇİLEN PAPA’NIN ZİYARET AÇIKLAMASI

Yeni göreve gelen Katolik lider Papa 14. Leo, İznik’i ziyaret edeceğini duyurmasının ardından, İznik Gölü kıyısındaki bir restoranda bir ayin gerçekleştirildi. Hristiyanlık açısından büyük bir öneme sahip olan Birinci İznik Konsili’nin 1700. yılı dolayısıyla düzenlenen ayin yoğun ilgiyle karşılandı.

AYİNDE DUALAR OKUNDU

Resmi kıyafetleriyle etkinliğe katılan din adamları, yaklaşık 4 saat süren ayinde dualar okudu. Etkinliğe 10 farklı ülkeden toplam 50 din adamı iştirak etti. İznik’teki bu ilk resmi ayin, Papa’nın açıklaması sonrası yapılan ilk dini tören olma özelliğini taşıyor.

PAPA’NIN GÜNDEMİ

Papa 14. Leo’nun önümüzdeki aylarda Türkiye’ye gelmesi ve İznik’te resmi temaslar yapması bekleniyor.