Jakirovic: Kayserispor’u Başarıya Taşıyacağız

JAKIROVIC KAYSERİ’DE OLMAKTAN MUTLU

RHG Enertürk Enerji Stadında gerçekleştirilen basın toplantısında Jakirovic, Kayseri’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kayserispor’a iyi bir performans sergilemek amacıyla geldiğini belirten Jakirovic, “Takımımızın iyi bir kalitesi olduğunu ama bu kalitenin karşılığında olması gereken pozisyonda olmadığını söyleyebilirim.” dedi.

MENTAL GÜÇ VE BİRLİKTELİK ÖNEMLİ

Jakirovic, takımın bir mental güce ve birlikteliğe ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. “Eğer bunu sağlayabilirsek sahada başarılı olacağımızı düşünüyorum.” diye ekledi. Sportif direktörle yaptığı görüşmelerin kendisini ikna ettiğini vurgulayan Jakirovic, aynı vizyona sahip olduklarını belirtti. “Bu vizyona sahip olmamızın bizi başarıya götüreceğine inanıyorum.” dedi.

LİGDE KALMA MÜCADESİ VE ÇALIŞMA AZMİ

Takımın şu anda ligde kalma mücadelesi verdiğini ifade eden Jakirovic, yapılacak çok iş olduğunu belirtti. “Bunun için çok çalışmamız lazım.” ifadesini kullandı ve ilk antrenmanın önemi üzerinde durdu. “Oyuncularımızın her şeyini vermesi, kendisine adaması gerekiyor.” diyen Jakirovic, her şeye sıfırdan başlıyormuş gibi düşünmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, cumartesi günü oynanacak maçı çok önemli bulduğunu ve o karşılaşmada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade etti.

KENDİSİNİ TEKNİK ADAM OLARAK TANIMLIYOR

Jakirovic, kendisini “Ön alan baskısını da seven bir teknik adam olarak tanımlayabilirim.” şeklinde açıklama yaptı. Bu yaklaşımın, takımın oyun stiline yansıması bekleniyor.