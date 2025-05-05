James Webb, Galaksileri Görüntüledi

JAMES WEBB UZAY TELESKOBU’NDAN ETKİLEYİCİ GÖRÜNTÜ

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), NASA ve Kanada Uzay Ajansı’nın ortak projesi olan James Webb Uzay Teleskobu (JWST), evrenin derinliklerinden yeni bir görüntü yayımladı. Sadece Ay’ın beşte biri kadar geniş bir gökyüzü parçasına odaklanan teleskop, 12 milyar ışık yılı uzaktaki binlerce galaksiyi tek bir karede görüntülemeyi başardı.

GALAKSİLERİN ÇEŞİTLİLİĞİ VE DERİNLİĞİ

Yayınlanan görüntüde, ışık noktalarının çoğunu yıldızlar değil, farklı büyüklük ve biçimlerdeki galaksiler oluşturuyor. Bu galaksiler, evrenin oluşumundan bu yana geçen 13,8 milyar yıllık zaman diliminde geçmişe dair detaylar sunuyor. JWST’nin sağladığı veriler, evrenin yapısını inceleyen ‘COSMOS-Web’ isimli uluslararası araştırma projesi çerçevesinde toplandı. Bu proje, galaksi kümelerinin oluşumunu ve evrendeki dağılımlarını anlamayı amaçlıyor. Chandra X-Işını Gözlemevi’nden alınan verilerle bir araya getirilen görüntüler, bu karede görülen en büyük galaksi grubunun detaylarını ortaya koyuyor.