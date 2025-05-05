james webb uzay teleskobu evreni görüntüledi

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JAMES WEBB UZAY TELESKOBU’NUN YAYIMLADIĞI GÖRÜNTÜ

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), NASA ve Kanada Uzay Ajansı’nın ortak çalışması olan James Webb Uzay Teleskobu (JWST), evrenin derinliklerinden çarpıcı bir görüntü yayımladı. Teleskop, yalnızca Ay’ın beşte biri genişliğindeki bir gökyüzü alanına odaklanarak, 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki binlerce galaksiyi tek bir karede görüntülemeyi başardı.

GALAKSİLERİN ÇEŞİTLİLİĞİNE DAİR BULGULAR

Görüntüdeki ışık noktalarının çoğu, yıldızlardan ziyade farklı büyüklük ve şekillerdeki galaksilerle doluyor. Bu galaksiler, evrenin oluşumundan bu yana geçen 13,8 milyar yıl içerisindeki geçmişe dair önemli bilgiler sunuyor. JWST’nin elde ettiği veriler, evrenin yapısını incelemek amacıyla hayata geçirilen ‘COSMOS-Web’ adlı uluslararası araştırma projesi çerçevesinde toplandı. Bu proje, galaksi kümelerinin nasıl oluştuğunu ve evrendeki dağılımlarını anlamayı hedefliyor. Ayrıca, Chandra X-Işını Gözlemevi’nden alınan verilerin birleştirildiği görüntüler, bu karedeki en büyük galaksi grubunun varlığını gösteriyor.

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