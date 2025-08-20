Jandarma 8 Bin Uzman Erbaş Alacak

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 8 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMINI DUYURDU

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, 8 bin uzman erbaş alımı yapacağını bildirdi. Resmi duyuruya göre başvurular KPSS puanı ile gerçekleştirilecek. Toplamda 8 bin uzman erbaş, 7 bin 87 jandarma, 3 at bakıcısı, 10 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 80 muhabere, 10 havacılık (5 uçak/helikopter teknisyen yardımcısı, 5 havacılık itfaiyesi), 300 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında orduya katılacak.

BAŞVURU SÜRECİ VE TARİHLER

Başvurular, 20 Ağustos – 3 Eylül 2025 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Adayların Türk vatandaşı ve erkek olması, 2026 yılı uzman erbaş teminine yönelik ortaöğretim (lise), ön lisans veya lisans mezunu olmaları gerekiyor. KPSS puanı olmayan adaylar, başvuru yapamayacak. Jandarma, at bakıcısı, bot serdümeni, sıhhiyeci, muhabere, havacılık ve bando alt branşları için 2023-2024 yıllarına ait KPSS puanının (P3, P93, P94) 60 ve üzeri olması, lojistik alt branşı için ise 2024 yılına ait KPSS puanının (P93, P94) 50 ve üzeri olması şartı aranacak.

ADAYLARDAN BEKLENTİLER

İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı beklenmeyecek, ancak başvuru kılavuzunda belirtilen mesleki yeterlilik kriterlerinden birine sahip olunması ve belge yüklenmesi gerekecek. Adayların, müracaat yaptıkları yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşını doldurmuş ve yirmi yedi (27) yaşına girmemiş olmaları gerekiyor. Askerlik hizmetini yerine getirme şartı aranmamakta; ancak askerlik hizmetinde iken başvuruda bulunanların, birlik komutanlıklarından alınan nitelik belgesinde 80 ve üzeri puan alması gerekiyor.

SAĞLIK VE DİSİPLİN ŞARTLARI

Askerliğe elverişli değildir raporu olmaması, askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihi itibarıyla son beş yıl içinde terhis olmuş olmaları şart. Ayrıca, Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’na göre, Jandarma Genel Komutanlığında görevli sözleşmeli erbaş ve erlerin belirli şartları sağlaması gerektiği kaydediliyor. Bu adayların, sağlık kurulu raporunun “Uzman Erbaş Olur” kararlı alınması ve belirlenen boy ve kilo oranlarına uygun olmaları gerekiyor.

Askeri okullardan veya Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmaları, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmaları ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmaları da gereken şartlar arasında yer alıyor.