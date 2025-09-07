Japonya Başbakanı İşiba İstifa Etti

JAPONYA’DA SİYASİ KRİZİN DEVAMI

Japonya’da siyasi gerginlik devam ediyor. Kyodo ajansının bildirdiğine göre, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru’ya, temmuz ayında yapılan Danışman Meclisi seçimlerinde çoğunluğun kaybedilmesiyle ilgili olarak sorumluluk alması yönünde çağrılar sürüyor.

İSTİFA İHTİMALİ GÜNDEME GELDİ

İktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin (LDP), parti liderliği için erken seçim yapmak üzere yarın imza toplamaya başlaması bekleniyor. Üst düzey hükümet yetkilileri, İşiba’nın görevinden istifa etmeye niyetli olduğunu ifade etti. Bugün yerel saatle 18.00’de basın toplantısı yapacak olan İşiba’nın, bu toplantıda istifası ile ilgili açıklama yapması olabiliyor.

LİDER DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İÇ SEÇİM YAPILACAK

Başbakan İşiba’nın istifasını açıklaması durumunda, LDP’nin lider değişikliği için yapacağı iç seçimde belirlenecek yeni isim, Meclis’te Başbakan olarak ilan edilebiliyor.