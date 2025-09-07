Japonya Başbakanı İşiba İstifa Etti

JAPONYA’DA SİYASİ KRİZİN DEVAM ETMESİ

Japonya’da siyasi gerilim artmaya devam ediyor. Kyodo ajansının verdiği bilgilere göre, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru’ya yönelik, temmuz ayında yapılan Danışman Meclisi seçimlerinde çoğunluğun kaybedilmesi nedeniyle sorumluluk alma çağrıları sürüyor.

BAŞBAKAN İSTİFA DEĞERLENDİRMESİ YAPIYOR

İktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin (LDP), yarın parti liderliği için erken seçim düzenlemek üzere imza toplaması bekleniyor. Üst düzey hükümet yetkilileri, İşiba’nın görevinden istifa etmeye yönelik düşüncelerini dile getirdiğini aktarıyor. Bugün yerel saatle 18.00’de basın toplantısı düzenleyeceği bildirilen İşiba’nın, bu kararıyla ilgili önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

LİDER DEĞİŞİMİ İÇİN İÇ SEÇİM SÜRECİ

Eğer Başbakan İşiba, istifasını duyurursa, LDP’nin lider değişikliği için gerçekleştireceği iç seçim sonucunda belirlenen yeni lider, Meclis’te Başbakan olarak ilan edilebilecek. Bu durum, siyasi atmosferin nasıl şekilleneceği açısından önemli bir gelişme olacak.