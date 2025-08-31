japonya-dan-suriye-ye-5-5-milyon-dolar

Dünya

YARDIM HAREKETLERİ DEVAM EDİYOR

Yeni Suriye hükümeti, ülkenin yaralarını sarmaya çalışırken uluslararası destekler gelmeye devam ediyor. Japonya merkezli Kyodo’nun bildirdiğine göre, Japonya Dışişleri Bakanlığı, Suriye ile BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) arasında bir proje imzalandığını açıkladı.

PROJENİN DETAYLARI

Açıklamada, bu projenin Humus ve Halep illerinde yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla altyapı çalışmalarını hedeflediği ifade edildi. Japonya’nın bu proje için 5,5 milyon dolar katkı sağlayacağı bilgisi de aktarıldı.

ALTYAPI HASAR GÖRDÜ

UN-Habitat’tan yapılan açıklamada, hem iç savaşın hem de 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin Halep ve Humus’taki altyapıya büyük zarar verdiği ve bu projeyle birlikte bölgeye yardımcı olmanın amaçlandığı belirtildi.

