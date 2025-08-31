Japonya, Suriye’ye 5,5 MİLYON DOLAR yardım

YENİ SURİYE HÜKÜMETİNE DESTEK GELİYOR

Yeni Suriye hükümeti, ülkenin kalkınması ve yaralarının sarılması için çeşitli destekler alıyor. Japonya merkezli Kyodo’nun aktardığı bilgiye göre, Japonya Dışişleri Bakanlığı, Suriye konusunda BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) ile bir projenin imzalandığını duyurdu.

5,5 MİLYON DOLARLIK PROJE DESTEKLERİ

Açıklamada, projenin Humus ve Halep illerinde yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla altyapı çalışmaları yapılmasını hedeflediği vurgulandı. Japonya’nın bu projeye toplamda 5,5 milyon dolar katkı sağlaması bekleniyor.

İKİ FELAKET ÜLKENİN YARALARINI DERİNLEŞTİRDİ

UN-Habitat’tan gelen bilgilere göre, hem iç savaş hem de 6 Şubat 2023’teki depremler Halep ve Humus’taki altyapıya büyük zararlar vermiş durumda. Bu proje sayesinde bölge üzerinde olumlu katkılar sağlanması amaçlanıyor.