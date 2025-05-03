Jeff Bezos, 25 Milyon Amazon Hissesi Satacak

BEZOS’UN HİSSE SATIŞINA YÖNELİK DÜZENLEYİCİ AÇIKLAMASI

Jeff Bezos, Amazon’un kurucusu ve dünyanın en zengin ikinci kişisi olarak, 2 Mayıs 2025’te düzenlediği bildirimle, önümüzdeki yıl içinde 25 milyon Amazon hisse satmayı planladığını aktarıyor. Bu satışın, hisse başına 189,82 dolar kapanış fiyatıyla yaklaşık 4,75 milyar dolar kazandırması bekleniyor. Satış, Bezos’un Mart 2025’te kabul ettiği ve 29 Mayıs 2026’ya kadar geçerli olacak 10b5-1 işlem planı çerçevesinde gerçekleştirilecek. Plan, içeriden bilgi ile ticaret suçlamalarının önüne geçmek için belirlenmiş satış talimatları içeriyor.

BEZOS’UN HİSSE STRATEJİSİNE GENEL GÖRÜNÜM

Bezos, Amazon’un en büyük bireysel hissedarı olarak, Şubat 2025 itibarıyla şirketin toplam hisselerinin yaklaşık yüzde 9,8’ini elinde bulundurarak 1,02 milyar hisseye sahip. Bu satıştan sonra 926 milyon hisse ile şirketin yaklaşık yüzde 9’unu kontrol etmeye devam edecek. Bezos, 2024 yılında da belirgin bir satış stratejisi uygulamış, Şubat ayında 50 milyon hisse (8,5 milyar dolar), Temmuz’da 25 milyon hisse (5 milyar dolar) ve Kasım’da 16,35 milyon hisse (3,37 milyar dolar) satmıştı. Böylece toplam satışları 2024’te 13,4 milyar doları aşmış oldu.

AMAZON’UN PERFORMANSI VE SATIŞ ZAMANLAMASI

Bu duyuru, Amazon’un 2025 birinci çeyrek sonuçlarını açıkladığı günün hemen ardından geldi. Şirket, 155,7 milyar dolar net satış ve 17,1 milyar dolar kâr bildirse de, gelir artışı yüzde 9 ile Wall Street beklentilerinin altında kalmış durumda. Amazon Web Services (AWS) yüzde 17 büyüyerek 29,27 milyar dolar gelir elde etse de, önceki çeyreğe ilişkin yavaşlama kaydediyor. Ayrıca, ABD’de Donald Trump’ın önerdiği gümrük tarifeleri, şirketin maliyetlerini artırabilecek endişelerini doğuruyor. Amazon CEO’su Andy Jassy, tarifelerin etkisinin belirsiz olduğunu ve düşük fiyatlı geniş ürün yelpazesine odaklanmanın kritik olduğunu ifade ediyor. Amazon hisseleri, 2025’te yüzde 15 düşüş göstermiş olsa da, yapay zekâ yatırımları sayesinde şirketin piyasa değeri 2 trilyon doları geçmeyi başardı. Bezos’un satış planı, hisse fiyatlarının yüksek olduğu bir dönemde nakde çevirme stratejisini yansıtıyor.