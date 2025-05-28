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Jennifer Lopez, Ağustos’ta İstanbul’da Konser Verecek!

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JENNIFER LOPEZ İSTANBUL’DA MÜZİKSEVERLERLE BULUŞUYOR

Jennifer Lopez, Up All Night: Live in 2025 turnesi çerçevesinde ağustos ayında İstanbul’da müzik tutkunlarıyla bir araya geliyor.

ETKİNLİK DETAYLARI

Festival Park Yenikapı’da gerçekleşecek bu etkinlik, 1-17 Ağustos tarihleri arasında düzenleniyor ve 120 bin metrekarelik geniş bir alanda müzikseverleri ağırlayacak. Bunun yanı sıra, Lopez, 23 Temmuz’da Antalya’da sahne alacak ve hemen ardından İstanbul’daki büyük konseriyle Türkiye’deki hayranlarıyla buluşacak. Konser biletleri yoğun ilgi görüyor ve avantajlı biletlerin kısa sürede tükendiği bildiriliyor. Bu konser, festivalin en dikkat çekici etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor!

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