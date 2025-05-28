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Jennifer Lopez, Ağustos’ta İstanbul’da Sahne Alacak!

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JENNIFER LOPEZ’İN İSTANBUL KONSERİ

Jennifer Lopez, “Up All Night: Live in 2025” turnesi çerçevesinde ağustosta İstanbul’daki müzikseverlerle buluşuyor.

FESTİVAL PARK YENİKAPI’DA GERÇEKLEŞECEK

Etkinlik, 1-17 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek ve 120 bin metrekarelik alanda müzik tutkunlarını ağırlayacak. Ayrıca Jennifer Lopez, 23 Temmuz’da Antalya’da sahne alacak ve ardından İstanbul’daki büyük konseriyle Türkiye’deki hayranlarıyla bir araya gelecek.

BİLETLER BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Konser biletleri büyük ilgi görüyor ve avantajlı biletlerin kısa sürede tükendiği bildiriliyor. Bu konser, festivalin en büyük etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor!

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