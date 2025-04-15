Jennifer Lopez Türkiye’ye geliyor: Bilet fiyatları şaşırttı!

JLO NUN TÜRKİYE’DE YAPACAĞI DEV KONSERLER

Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Jennifer Lopez, “JLO Live In 2025” turnesi çerçevesinde Türkiye’ye geliyor. Enerjik sahne performanslarıyla tanınan Lopez, binlerce hayranıyla Antalya ve İstanbul’da buluşmayı planlıyor. Ancak konserlerin duyurulmasının ardından asıl konuşulan konu, açıklanan bilet fiyatları oldu. Ayakta izleme biletlerinden VIP alanlara kadar geniş bir fiyat aralığı sunulan konserler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

TARİHLER VE ŞEHİRLER

Jennifer Lopez’in Türkiye konserleri 1 Temmuz 2025 tarihinde Antalya’da, 4 Temmuz 2025 tarihinde ise İstanbul’da gerçekleşecek. Her iki şehirde de büyük sahne şovları ve sürpriz performansların izleyicilerle buluşması bekleniyor.

Istanbul konseri için belirlenen en düşük bilet fiyatı 10.859 TL olarak açıklanırken, en yüksek VIP bilet fiyatı ise tam 666.000 TL oldu. Antalya konserinde de ayakta izleme biletleri 25.465 TL’den başlıyor ve bu fiyat 71.951 TL’ye kadar çıkıyor.

AYAKTA İZLEME FİYATLARI YÜKSEK

Sadece ayakta dinlemek isteyen hayranlar için de fiyatlar oldukça yüksek. İstanbul’daki ayakta izleme alanlarının bilet fiyatları 10.859 TL ile 105.372 TL arasında değişiyor.

VIP DENeyimlerin YÜKSEK FİYATI

VIP bilet fiyatları, özel bir konser deneyimi yaşamak isteyenler için sunulsa da 71.267 TL ile 666.000 TL arasında değişen fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Bilet fiyatlarını gören sosyal medya kullanıcıları, tepkilerini espirili yorumlarla dile getiriyor. Bir kullanıcı, “Bu fiyata Jennifer Lopez yemeğe de gelsin!” derken, başka bir kullanıcı “Vay anam anam… Konser değil, yatırım!” ifadesini kullanıyor.

BİLET SATIŞLARI HIZLA DEVAM EDİYOR

Yüksek fiyatlara rağmen pek çok kategoride biletlerin hızlı bir şekilde tükendiği belirtiliyor. Organizatör firmalar, yoğun talep sebebiyle ek kontenjan açabileceklerini duyurdu.