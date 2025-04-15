“JLO Türkiye’de Konser Düzenleyecek!”

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ TURNEDE TÜRKİYE’DE

Dünyaca tanınan pop müziğin ikonu Jennifer Lopez, “JLO Live In 2025” turnesi kapsamında Türkiye’ye geliyor. Sahne performansları ve dinamik enerjisi ile öne çıkan Lopez, Antalya ve İstanbul’da binlerce hayranı ile bir araya gelecek. Konser duyurularının yapılmasının ardından gündeme oturan konu ise, belirlenen bilet fiyatları oldu. Ayakta izleme biletlerinden VIP alanlara kadar geniş bir fiyat tablosu sunulan konserlerde, bilet fiyatları sosyal medya üzerinde büyük yankı buluyor.

BİLET FİYATLARI SOSYAL MEDYADA KONUŞULUYOR

Jennifer Lopez’in Türkiye konserleri, 1 Temmuz 2025’te Antalya ve 4 Temmuz 2025’te İstanbul’da gerçekleşecek. Her iki şehirde sürpriz performanslar ve büyük sahne şovları bekleniyor. İstanbul konseri için belirlenen en düşük bilet fiyatı 10.859 TL, en yüksek VIP bilet fiyatı ise 666.000 TL olarak açıklandı. Antalya’daki konser için ayakta izleme biletleri ise 25.465 TL’den başlayıp, 71.951 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Konser alanında ayakta izlemek isteyen hayranlar için fiyatlar oldukça yüksek. İstanbul’daki ayakta izleme biletleri, 10.859 TL ile 105.372 TL arasında değişiyor. Bu da konseri deneyimlemek isteyenler için ciddi bir bütçe gerektiriyor.

DÜŞÜK FİYATLAR TEPKİ ÇEKİYOR

VIP deneyimlerini yaşamak isteyenler için sunulan bilet fiyatları da dikkat çekici. Bu biletler, 71.267 TL ile 666.000 TL arasında değişiyor ve bu durum sosyal medya kullanıcıları tarafından esprili bir şekilde eleştiriliyor. Tepkiler arasında: “Bu fiyata Jennifer Lopez yemeğe de gelsin!” ve “Konser değil, yatırım!” gibi yorumlar yer alıyor.

Yüksek fiyatlara rağmen birçok bilet kategorisinin hızla tükendiği görülüyor. Organizatör firmalar, artan talep dolayısıyla ek kontenjan açabileceği yönünde açıklamalar yapıyor.