JLO, Türkiye’de Konser Verecek

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ TÜRKİYE’DE

Dünyaca tanınan pop ikonu Jennifer Lopez, “JLO Live In 2025” turnesi çerçevesinde Türkiye’ye adım atıyor. Sahne performansları ve enerjisiyle bilinen Lopez, 1 Temmuz 2025’te Antalya ve 4 Temmuz 2025’te İstanbul’da büyük hayran kitlesiyle buluşacak. Ancak konsere dair en çok konuşulan konu, duyurulan bilet fiyatları oldu. Ayakta izleme biletleri ve VIP girişler dahil olmak üzere geniş bir fiyat aralığı sunulan konserlerde, bilet fiyatları sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırıyor.

KONSER TARİHLERİ VE ŞEHİRLER

Jennifer Lopez’in Türkiye’deki konserleri, Antalya’da 1 Temmuz 2025 tarihinde başlayacak ve İstanbul’da 4 Temmuz 2025 tarihinde devam edecek. Her iki şehirde de unutulmaz sahne şovları ve sürpriz performanslar izleyicileri bekliyor.

BİLET FİYATLARI BÜYÜK TEPKİ ÇEKİYOR

İstanbul konseri için belirlenen en düşük bilet fiyatı 10.859 TL olarak açıklandı. VIP bilet fiyatları ise tam 666.000 TL’ye kadar yükselebiliyor. Antalya konserinde ise ayakta izleme biletlerinin fiyatları 25.465 TL’den başlayıp, 71.951 TL’ye kadar çıkıyor.

AYAKTA DİNLEMEK CİDDİ BİTÇE GEREKİYOR

Konser alanında ayakta durmayı planlayan hayranlar için de bilet fiyatları oldukça yüksek. İstanbul’daki ayakta izleme biletleri, 10.859 TL ile 105.372 TL arasında farklılık gösteriyor.

VIP DENEYİMİ YÜKSEK FİYATLANDIRILMIŞ

VIP deneyim arayanlar için sunulan bilet fiyatları, 71.267 TL ile 666.000 TL arasında değişiyor. Bu fiyatlar, özel bir konser deneyimi yaşamak isteyenler için alıcıları etkileyen bir unsur oluşturuyor.

SOSYAL MEDYADA ESPRİLİ TEPKİLER

Bilet fiyatlarını gören sosyal medya kullanıcıları, tepkilerini mizahi bir dille ifade ediyor. Kullanıcılar, “Bu fiyata Jennifer Lopez yemeğe de gelsin!” ve “Ona rağmen bilet kalmamış!” gibi esprili yorumlar yaparak dikkat çekiyor. Bir diğer kullanıcı ise “Vay anam anam… Konser değil, yatırım!” diyerek tepki gösteriyor.

BİLET SATIŞLARI HIZLA DEVAM EDİYOR

Yüksek fiyatlara rağmen, çeşitli bilet kategorileri hızla tükeniyor. Organizatörler, yoğun ilgi dolayısıyla ek kontenjan açılabileceğini duyuruyor.