JLO Türkiye’de Konser Verecek: Bilet Fiyatları Şok!

ÜNLÜ POP YILDIZI JENNIFER LOPEZ TÜRKİYE’DE

Dünyaca tanınan pop sanatçısı Jennifer Lopez, “JLO Live In 2025” turnesi çerçevesinde Türkiye’ye geliyor. Görkemli sahne performansları ve enerjisi ile dikkat çeken Lopez, Antalya ve İstanbul’da binlerce hayranıyla buluşacak. Ancak konserlerin tanıtımının yapılmasının ardından en çok konuşulan konu, bilet fiyatları oldu. Ayakta izleme biletlerinden VIP koltuklara kadar sunduğu geniş fiyat aralığı, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

KONSERLERİN TARİHLERİ VE ŞEHİRLERİ

Jennifer Lopez’in Türkiye’deki konserleri, 1 Temmuz 2025’te Antalya’da ve 4 Temmuz 2025’te İstanbul’da düzenlenecek. Her iki şehirde de büyük sahne şovları ile sürpriz performansların sergileneceği belirtiliyor.

BİLET FİYATLARI GÜNDEM OLDU

İstanbul konserinin en düşük bilet fiyatı 10.859 TL olarak belirlenirken, en yüksek VIP biletin fiyatı tam 666.000 TL olarak açıklandı. Antalya konserindeki ayakta izleme biletleri ise 25.465 TL’den başlıyor ve 71.951 TL’ye kadar yükseliyor.

ALETLERİN YÜKSEK FİYATI TEPKİ ÇEKİYOR

Ayakta durarak konser izlemek isteyen hayranlar için İstanbul’daki bilet fiyatları, 10.859 TL ile 105.372 TL arasında değişiklik gösteriyor. VIP deneyim için satışa sunulan biletlerin fiyatları ise 71.267 TL ile 666.000 TL arasında değişiyor, bu da dikkatleri üzerine çekiyor.

SOSYAL MEDYADA MİZAHİ YORUMLAR

Bilet fiyatlarını gören sosyal medya kullanıcıları, tepkilerini esprili bir dille dile getirdi. “Bu fiyata Jennifer Lopez yemeğe de gelsin!” ve “Ona rağmen bilet kalmamış!” şeklinde yorumlar yapıldı. Bir diğer kullanıcı ise “Vay anam anam… Konser değil, yatırım!” ifadesini kullandı.

BİLET SATIŞLARI HIZLA DEVAM EDİYOR

Yüksek fiyatlara rağmen birçok bilet kategorisinin hızla tükendiği kaydedildi. Organizatör firmalar, gelen yoğun talep nedeniyle ek kontenjan açma ihtimallerinin olduğunu duyurdu.