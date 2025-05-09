Joe Biden: Trump, En Kötü 100 Gün Geçirdi

JOE BIDEN’IN İLK DEĞERLENDİRMESİ

Eski ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimlerinin ardından ilk kez kamuoyuna konuştu. Donald Trump’ın görevdeki ilk 100 gününü eleştiren Biden, “Herhangi bir başkanın geçirdiği en kötü 100 günü geçirdi” diyerek, halefine karşı sert sözler sarf etti. Biden, seçimleri kaybetmesi hakkında, “Sorumluluğu alıyorum. Çünkü ben görevdeydim ve o kazandı” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

KAMALA HARRIS’İN SEÇİM PERFORMANSI

Biden, Eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Trump’a karşı kaybetmesine şaşırmadığını belirtti. “Başkan yardımcısının başkan olmak için nitelikli bir kişi olmadığını düşündüğüm için değil ama cinsiyetçi bir yol izledikleri için şaşırmadım. Gerçekten de melez bir kadının ülkeyi yönetemeyeceği fikrini savunan bu kadar başarılı ve tutarlı bir kampanya görmemiştim. Ve bunu oldukça iyi oynadılar” ifadelerini kullandı.

MÜNAZARA PERFORMANSI VE SAĞLIK ENDİŞELERİ

Biden, özellikle geçtiğimiz haziran ayında Trump’la yaptığı münazara sonrasında yaşadığı endişelere de değindi. Sağlığıyla ilgili sorulara verdiği yanıtında, “Yarıştan çekilmemin tek nedeni bölünmüş bir Demokrat Parti istememdi” dedi. “Hayatım boyunca çok fazla münazara kaybetmedim. Bunu yapmakta oldukça iyiydim. Hastaydım, mazeretim yok. Kötü, çok kötü bir gece geçirdim” şeklinde ifade etti. Ayrıca, başkanlığının son yılında akli sağlığında gerileme yaşadığına dair çıkan haberlere karşı çıkarak, “Bunlar yanlış şeyler. Bunu destekleyecek hiçbir şey yok” dedi.