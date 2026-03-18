Joe Kent İran Savaşı Nedeniyle İstifa Etti

ABD’NİN İRAN’A YÖNELİK SALDIRILARINDA İSTİFA

ABD’nin İsrail ile işbirliği içinde yürütülen İran operasyonları devam ederken, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, karşıt görüşleri nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Kent, ABD Başkanı’na yazdığı mektupta, “Uzun değerlendirmelerin ardından Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörlüğü görevimden bugün itibarıyla istifa etmeye karar verdim. Devam eden İran savaşını, vicdanen desteklemem mümkün değil. İran, ülkemiz için bir tehdit oluşturmuyordu ve bu savaşı İsrail ve onun ABD’deki güçlü lobisinin baskısı nedeniyle başlattığımız açıktır” ifadelerine yer verdi.

İSRAİL LOBİSİ TARTIŞMASI

Kent, mektubunda Donald Trump’ın seçim kampanyalarında desteklediği savaş karşıtı politikaları hatırlatarak, “2025 yılı Haziran ayında kadar Orta Doğu’daki savaşların Amerika’yı bu ülkeyi sevenlerin hayatlarına mal olan ve ulusumuzun zenginliği ile refahını tüketen bir tuzak olduğunu anlıyordunuz” diye belirtti. Ayrıca, mevcut yönetim döneminde üst düzey İsrailli yetkililer ve amerikalı medya üzerinden yürütülen dezenformasyon kampanyalarını da eleştirdi. Kent, “Bu kapalı propaganda ortamı, sizi İran’ın ABD’ye karşı yakın bir tehdit oluşturduğu ve şimdi saldırırsanız hızlı bir zafer kazanabileceğinize inandırmak için kullanıldı” dedi.

GELENEKSEL DEĞERLERİN İHLALİ

NCTC Direktörü olarak 11 kez savaş görevinde bulunmuş bir gazinin, “Amerikan halkına hiçbir fayda sağlamayan ve Amerikalıların canlarıyla ödedikleri bedeli haklı çıkarmayan bir savaş için, gelecekteki nesli savaşa ve ölüme göndermeyi destekleyemem” sözleri dikkat çekti. Kent, istifa mektubunda, “İran’da ne yaptığımızı ve bunu kimin için yaptığımızı düşünmeniz için dua ediyorum. Şimdi cesur adımlar atma zamanıdır. Ya rotayı değiştirip ülkemiz için yeni bir yol çizersiniz ya da daha fazla gerileme ve kaosa sürüklenmemize izin verirsiniz. Kartlar sizin elinizde” ifadelerini kullanarak çağrıda bulundu.

NCTC, ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü bünyesinde faaliyetleri sürdürüyor. Bu görev, terör ve uyuşturucuyla mücadele çabalarına liderlik ederken, başkana danışmanlık da yapmaktadır.