Jose Mourinho’dan açıklama sonrasında

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile karşılaştı ve karşılaşma 0-0’lık skorla sonuçlandı. Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

GELECEK MAÇLAR ÜZERİNDE DURMA

Mourinho açıklamasında “Şu andan itibaren Kocaeli maçını düşüneceğim. Sonra rövanşı düşüneceğim. İki taraf için de zor maçtı. Bir takımın beraberlik istediği belliydi ve onu aldı. Daha fazlasını isteyen taraf ise istediğini alamadı” ifadelerini kullandı. Özellikle rakip takımın eksik kalması durumunda oyun dinamiklerini değiştirmeleri gerektiğini, ama bunu başaramadıklarını belirtti.

KORNERLERDEKİ ETKİSİZLİK

Mourinho’nun sözlerinin devamında “Bugün attığımız üç korner ilk defans oyuncusunu bile geçmedi! Duran toplara çalıştık ama ne kadar uzun olursak olalım, top daha ilk adamı bile geçmezse tehlike yaratamayız!” şeklindeki ifadeleri, takımın duran toplardaki performansını sorgulayan bir vurguydu. Bu durum, Fenerbahçe’nin gelecekteki maçlarda daha etkili olması adına dikkat edilmesi gereken bir konu olarak öne çıkıyor.