Spor

Jose Mourinho Gitti, Taraftar Üzüldü

jose-mourinho-gitti-taraftar-uzuldu

TEKNİK DİREKTÖRÜN AYRILIĞI

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Portekizli teknik adam, İstanbul’dan ayrıldığında havalimanında görüntülenerek dikkat çekti. İmza için geldiği dönemde binlerce taraftar tarafından coşkuyla karşılanan Mourinho’nun yalnız bir şekilde ayrılması gözlerden kaçmadı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Fenerbahçe, Mourinho ile formaliteleri resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

ÖNEMLİ

Spor

Fenerbahçe, José Mourinho’yu Gönderdi

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul'dan ayrılırken uğurlayan kimse olmaması dikkat çekti.
Spor

Cem Denli Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

İşitme Engelliler Milli Hentbol Takımı oyuncusu Cem Denli, motosiklet kazasında ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Türkiye Hentbol Federasyonu, 34 yaşındaki sporcunun vefatını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.