Jose Mourinho Gitti, Taraftar Üzüldü

TEKNİK DİREKTÖRÜN AYRILIĞI

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Portekizli teknik adam, İstanbul’dan ayrıldığında havalimanında görüntülenerek dikkat çekti. İmza için geldiği dönemde binlerce taraftar tarafından coşkuyla karşılanan Mourinho’nun yalnız bir şekilde ayrılması gözlerden kaçmadı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Fenerbahçe, Mourinho ile formaliteleri resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi.