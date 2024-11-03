Jose Mourinho’nun Coşkulu Sevinci! Gol Sonrası Duygu Patlaması..

MAÇIN SONUCU VE GOL ANI

Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe, nefes kesici bir mücadelede karşı karşıya geldi. Maç sonunda sarı-lacivertliler, 3-2’lik skorla galip geldi. Fenerbahçe’nin zaferi 90+12. dakikada Sofyan Amrabat’ın kaydettiği golle geldi.

TEKNİK DİREKTÖRÜN SEVİNCİ

Bu önemli golün ardından teknik direktör Jose Mourinho, sahaya girerek büyük bir sevinç yaşadı. Portekizli çalıştırıcı, gol sevincini kaleci Dominik Livakovic ile paylaştı. Daha sonra tüm futbolcular bu mutluluğa ortak oldu ve takım ruhunu sergiledi.