Jose Mourinho’nun Hakem Eleştirisi: Fenerbahçe’ye Gelmemi Anlatsalar Dedi

MAÇ SONRASI YORUMLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor’u 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından önemli açıklamalar yaptı. Maçın VAR hakemi Atilla Karaoğlan hakkında sert eleştirilerde bulunan Mourinho, “Maçın adamı Atilla Karaoğlan! Atilla Karaoğlan’ı bir daha maçlarımızda istemiyoruz. Sisteme karşı mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.

HAKEM SORUNU

Fenerbahçe yönetimine de sitem eden Mourinho, “Atilla Karaoğlan’ı sahada görmedik, sahada genç bir hakem vardı ama arka taraftaki hakem Karaoğlan’dı. Görünmeyen bir adamdan maçın en önemli adamı olmayı başardı. Tüm Fenerbahçeliler adına konuşuyorum. İstemiyoruz. Onu istemiyoruz. Bu hakemi istemiyoruz. VAR hakemi olarak, saha hakemi olarak istemiyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Bana bir şeyler söylendi, inanmadım ama bana söylenenden daha kötüymüş. Zor, zor. İyi rakiplere karşı oynuyoruz ama sisteme karşı da oynuyoruz. En zoru da bu.” dedi.

TEPKİLERİ DEVAM EDİYOR

Atilla Karaoğlan’a yönelik tepkilerini sürdüren Mourinho, “Bu olay değişir, sistem daha güçlü gelirse sözlerim uçar kaybolur. Belki de Fenerbahçeliler, daha da farkında. Bu yapılanlar saklanmıyor. Bright’a yapılan kırmızı değil mi, Karaoğlan kahve mi içiyordu, görmedi mi? Hakem vermedi ama Karaoğlan hazırda bekliyordu 2 penaltı vermek için.” açıklamasında bulundu. Mourinho, “Bizim pozisyonda Türk çayı mı içiyordu? Bize olan pozisyonlarda uyuyordu. Buna gülüyoruz. Ciddiye alırsak olmaz. Ben Türk değilim, siz Türkler bunu konuşun. Ben konuşursam ağzım kapatılacak, sistem bana saldıracak. Siz Türkler bunu dile getirmeli.” diye belirtti.