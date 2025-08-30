Spor

Jose Mourinho Türkiye’den Gitti. Alicengiz Yüzlerce Taraftarın Dikkatini Çekti

jose-mourinho-turkiye-den-gitti-alicengiz-yuzlerce-taraftarin-dikkatini-cekti

TEKNİK DİREKTÖRÜN İSTANBUL’DAN AYRILIŞI

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Jose Mourinho İstanbul’dan ayrıldı. Portekizli teknik adam, havalimanında görüntülendiği anlarda yalnız başına görünmesi dikkat çekti. İmza için geldiğinde binlerce taraftar tarafından coşkuyla karşılanan ünlü hocanın bu gözlemlenen yalnızlığı, ayrılığın ne denli önemli olduğunun bir işareti oldu.

RESMİ AÇIKLAMA VE TEŞEKKÜR

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurmuştu. Kulübün yaptığı açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı. Bu gelişme, taraftarlar arasında geniş bir yankı buldu.

