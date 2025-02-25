JPMorgan Şubat Enflasyon Tahminini Yeniden Düzenledi

HASTANELERDEKİ KATILIM PAYI DEĞİŞİKLİĞİ

Türkiye’deki hastanelerde hasta muayene katılım payı tutarının düşmesi, Şubat TÜFE tahminlerini aşağı çekti. Resmi Gazete’nin 23 Şubat tarihli yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sağlık uygulama tebliğine göre, Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, semt poliklinikleri, devlet ve vakıf üniversite hastanelerinde bu ücret 45 TL’den 20 TL’ye indirildi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDEKİ DÜŞÜŞ

Muayene katılım paylarındaki bu düşüş, enflasyon beklentilerini azalttı. ABD’li yatırım bankası JPMorgan, SGK’nın muayene katılım paylarındaki ocak ayında uyguladığı artışları geri almasının ardından, şubat ayı için yaptığı aylık ve yıllık enflasyon tahminlerini aşağı yönde güncelledi. JPMorgan’ın değerlendirmesinde, “Türk hükümeti, sağlık fiyatlarındaki düzenlenmiş artışları kısmen tersine çevirdi ve toplam potansiyel dozaj etkisi yüzde 1’e kadar ulaşabilir” ifadelerine yer verildi.

JPMORGAN’IN ŞUBAT ENFLASYON BEKLENTİSİ

Şubat ayı için aylık TÜFE beklentisini JPMorgan, yüzde 3,5’ten yüzde 2,7’ye indirdi. Ocak ayında yüzde 42,1 olan manşet enflasyonun olumlu baz etkisiyle, Şubat ayında yüzde 39,6’a gerilemesi öngörülüyor. Önceki beklentisi ise yüzde 40,7 seviyesindeydi.

2025 YILI ENFLASYON BEKLENTİSİ

JPMorgan, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 27,2 olarak koruduklarını da dile getirdi.

EKONOMİ YÖNETİMİNE YAPILAN ÖVGÜ

“Maliye Bakanlığı, TCMB ve diğer ilgili bakanlıkların enflasyonu düşürme noktasındaki çabalarının uyum içinde olması cesaret verici” diyen JPMorgan, sağlık fiyatlarındaki aşağı yönlü ayarlamaların uygulanacak enerji fiyat artışları nedeniyle etkisiz hale gelebileceği uyarısında bulundu.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİLERİ

JPMorgan, TCMB’nin Mart ve Nisan aylarında 250’şer baz puanlık faiz indirimlerine devam edeceğine inandıklarını ve ardından 5×200 baz puanlık indirimlerin ardından 2025 yılını yüzde 30 seviyesindeki politika faizi ile kapatacağı tahminlerine sağlam bir güven duyduklarını belirtti.