JPMorgan Türk Hisselerinde Tavsiyesini Artırdı

JPMORGAN’DAN TÜRKİYE YORUMU

JPMorgan, “Aralık sonunda takip ettiğimiz katalizörlerin (asgari ücret, TCMB toplantısı ve Aralık TÜFE) hepsi gerçekleştiği için Türkiye’yi Nötr’den OverWeight’e yükseltiyoruz” diyerek CEEMEA bölgesi portföyündeki Türkiye’nin ağırlığını artırdı. CEEMEA bölgesinde Türkiye’nin yanı sıra BAE, Güney Afrika ve Yunanistan için tavsiye “Ağırlığını Artır” olurken, Suudi Arabistan için “nötr” ve Polonya için “Ağırlığını Azalt” olarak belirlendi.

BİM’SİN YENİ DURUMU

JPMorgan ayrıca, MSCI Türkiye’deki en büyük hisse olan BİM’i CEEMEA Strateji Top 10 listesine ekledi. Tavsiyesini “Ağırlığını Artır” ve hedef fiyatını 985 TL olarak belirledi. JPMorgan raporunda Türkiye için 2025 Aralık manşet enflasyon tahmini yüzde 26,0 ve çekirdek enflasyon tahmini yüzde 26,5 oldu. 2026 Aralık için manşet enflasyon tahmini yüzde 20, çekirdek tahmini ise yüzde 20,7.

TCMB’NİN FAİZ BEKLENTİSİ

JPMorgan, TCMB’nin faizi Mart toplantısında yüzde 42,5’e ve yıl sonuna kadar 35,0’a indirmesini bekliyor.

Kaynak: Foreks