Juventus, I. Tudor’un Kontratını Uzattı

JUVENTUS, TEKNİK DİREKTÖRÜ İGOR TUDOR’UN SÖZLEŞMESİNİ UZATTIM

İtalya 1. Futbol Ligi’nde (Serie A) mücadele eden Juventus, teknik direktör Igor Tudor’un sözleşmesini uzatma kararı aldı. Kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla yapılan açıklamada, Hırvat teknik adamın sözleşmesinin 1 yıl opsiyonla birlikte 30 Haziran 2027’ye kadar uzatıldığı bildiriliyor.

IGOR TUDOR, MART AYINDAN BERİ GÖREVDE

47 yaşındaki Igor Tudor, Galatasaray, Lazio ve Marsilya’da daha önce görev yaptı. Hırvat çalıştırıcı, Juventus’un başına mart ayında geçti ve kulüpteki görevine başlamış oldu.