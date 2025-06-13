Juventus, Igor Tudor’un Kontratını Uzattı

İTALYA’DA YENİ SÖZLEŞME

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımı Juventus, teknik direktör Igor Tudor ile sözleşmesini uzatmayı kararlaştırdı. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Hırvat teknik direktörün mevcut sözleşmesi, 1 yıl opsiyon ile birlikte 30 Haziran 2027’ye kadar uzatıldı.

TUDOR’UN GÖREVİNE BAŞLADIĞI TARİH

47 yaşındaki Igor Tudor, Galatasaray, Lazio ve Marsilya gibi takımlarda görev yaptıktan sonra, Juventus’un başına mart ayında geçti. Bu sürecin ardından kulüp ile olan sözleşmesini uzatma kararı aldı.