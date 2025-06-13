Spor

Juventus, Igor Tudor’un Kontratını Uzattı

juventus-igor-tudor-un-kontratini-uzatti

İTALYA’DA YENİ SÖZLEŞME

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımı Juventus, teknik direktör Igor Tudor ile sözleşmesini uzatmayı kararlaştırdı. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Hırvat teknik direktörün mevcut sözleşmesi, 1 yıl opsiyon ile birlikte 30 Haziran 2027’ye kadar uzatıldı.

TUDOR’UN GÖREVİNE BAŞLADIĞI TARİH

47 yaşındaki Igor Tudor, Galatasaray, Lazio ve Marsilya gibi takımlarda görev yaptıktan sonra, Juventus’un başına mart ayında geçti. Bu sürecin ardından kulüp ile olan sözleşmesini uzatma kararı aldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Mardin’de Yangında 1000 Dönüm Buğday Yandı

Mardin'in Derik ilçesindeki bir ekili alanda meydana gelen yangında 1000 dönümlük buğday alevler içinde kaldı.
Gündem

Aydın’da Motosiklet Kazasında Özgür D. Hayatını Kaybetti

Aydın'da bir kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi de yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.