Juventus, Osimhen’i Transfer Listesine Aldı

OSIMHEN’İN DEVAMI MERAK KONUSU

Galatasaray’dan sonra hangi takımda forma giyeceği merakla beklenen Victor Osimhen’in kariyerindeki yeni durağı netleşiyor. Sezon başında Galatasaray, dünyaca ünlü golcü Osimhen’i kiralayarak büyük bir sürpriz yapmıştı. Hızla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde yer eden Osimhen’in geleceği hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

JUVENTUS’UN GÖZDESİ

İtalyan spor basınında yer alan haberlere göre, Juventus’un Dusan Vlahovic ile yollarını ayırmayı düşündüğü ve yeni bir golcü arayışı içinde olduğu belirtiliyor. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Juventus, Vlahovic ile sözleşme yenileme konusundaki görüşmelerinden bir sonuç alamadı. Bu nedenle yaz aylarında Vlahovic’i göndererek bonservis kazanmayı planlıyor. İtalyan ekibi, Vlahovic’in yerini doldurmak amacıyla Galatasaray’da kiralık oynayan Victor Osimhen’i transfere öncelikli isim olarak belirledi.

Osimhen’in bu sezon büyük olasılıkla Galatasaray’da sona erecek olan dönemi, özellikle Premier Lig ekipleriyle anılmasına yol açtı. Juventus’un sezon sonunda Napoli’den Osimhen’in bonservisini transfer etme niyeti olduğu bildiriliyor.

GALATASARAY’IN TEKLİFİ

Son günlerde Galatasaray’ın Osimhen’in bonservisini almak adına Napoli’ye 65 milyon Euro’luk bir teklif yaptığı ancak bu teklifin İtalyan ekibi tarafından reddedildiği duyumları gündeme geldi. Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 21 maçta 17 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine topladı.