JYSK Türkiye’de Hızla Gelişiyor

YATIRIM STRATEJİLERİ

JYSK Türkiye Ülke Direktörü Fatih Tezcan, markanın Türkiye’ye yönelik uzun vadeli bir yatırım sürecinde olduğunu ifade ediyor. Bu yıl sonuna kadar 4 yeni mağaza açmayı ve önümüzdeki 5 yıl içinde 70’ten fazla yeni mağaza ile Türkiye pazarındaki varlıklarını artırmayı planladıklarını aktarıyor. Tezcan, yeni açılan mağazaların stratejik büyüme planlarının önemli bileşenlerini oluşturduğunu vurguluyor ve İstanbul dışındaki ilk mağazanın 2025 yılında faaliyete geçeceğini belirtiyor.

İSKANDİNAV TASARIMI VE MAĞAZA AĞI

JYSK, 2023 yılı itibarıyla perakende sektöründe Torium AVM ve Oasis Cadde mağazalarıyla hizmet vermeye başladı. Tepe Nautilus ve First Avenue AVM’nin ardından Pendik Neomarin’deki yeni şubesi, tüketicilere sunulmuş durumda. Marka, geniş bir ürün yelpazesi ile ev dekorasyonu alanında fark sağlarken, uyku ve yatak ürünlerinden mutfak eşyalarına kadar çeşitli seçenekler sunuyor.

KALİTE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

Tezcan, markanın gelişiminde kalite, uygun fiyat ve sürdürülebilirlik ilkeleri üzerine odaklandıklarını belirtiyor. Müşterilerin mağazalarında rahatça dolaşabilmesi ve ürünlere kolay erişimi için özel konseptler tasarladıklarını aktarıyor. Enerji tasarruflu aydınlatmalar ve doğal ahşap tonları ile oluşturulan dekorasyon, ferah bir atmosfer sağlarken, ilham verici köşe ve örnek odalar ile de dekorasyon fikirleri sunuyor.