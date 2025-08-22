“JYSK Türkiye’de Mağaza Açıkladı.”

İSKANDİNAV TARZIDAN YENİ MAĞAZA AÇILIŞI

Ev ve yaşam ürünlerinde İskandinav tarzıyla tanınan JYSK, Türkiye’deki mağaza zincirini genişletmeye hızla devam ediyor. Mayıs 2023’te Türkiye pazarına giriş yapan marka, İstanbul Trump Alışveriş Merkezi’nde açtığı yedinci mağazasıyla en büyük satış alanına erişim sağladı. Açılış etkinliğinde Danimarka Başkonsolosu Jakob Andersen, JYSK Türkiye Ülke Direktörü Fatih Tezcan ve Trump Towers İstanbul Genel Müdürü Tuba Süsler yer aldı. Kurdele kesiminin ardından hizmete giren mağaza, yatak odasından bahçeye kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Ankara’dan Zonguldak’a, Eskişehir’den Antalya’ya kadar online alışveriş hizmetini 28 ilde sunan JYSK, Türkiye’deki yeni yatırımları ile kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla müşterileriyle buluşturmayı hedefliyor.

YENİ YATIRIMLAR VE MAĞAZA AÇILIŞLARI

Türkiye’nin büyük ve stratejik bir pazar olduğunu vurgulayan JYSK Ülke Direktörü Fatih Tezcan, “Mağaza açma yatırımlarımızı sürdürüyoruz çünkü hem İstanbul’da hem de diğer bölgelerde önemli büyüme fırsatları olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda yıl sonuna kadar 2 yeni mağaza daha açacağız ve bunlardan biri Bursa’da olacak. Böylece sadece İstanbul değil, Anadolu’daki müşterilerimize de ulaşarak büyümemizi sürdüreceğiz. Amacımız mağaza yatırımları ile sadece ürün satmak değil. Bir yaşam tarzı öneriyoruz. Hygge felsefesini yansıtan konseptimizle, müşterilerimiz hem keyifli zaman geçirecek hem de evlerini yenilemenin en şık ve ekonomik yollarını keşfetmelerini sağlıyoruz” dedi.

HER EVE ULAŞMA HEDEFİ

Türkiye genelinde her eve ulaşmayı ve müşterilerin yaşam alanlarını daha konforlu, estetik ve fonksiyonel hale getirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Tezcan, “Açılışa özel olarak yüzde 70’e varan indirimlerle, mobilyadan uyku ürünlerine, dekoratif ev eşyalarından tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazede uygun fiyatlı ve kaliteli seçenekler sunuyoruz. Ayrıca, mağazamızın en büyük mobilya teşhir alanına sahip olması sayesinde, ürünlerimizi en üst seviyede ve geniş bir alanda sergileme fırsatı buluyoruz. Bu sayede müşterilerimiz, farklı yaşam alanlarına uygun çok çeşitli seçenekleri rahatlıkla inceleyip, beğendikleri ürünleri kolayca keşfedebilecekler.”