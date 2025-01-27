Kaan Kazgan Survivor’dan Elendikten Sonra Özür Diledi

KAAN KAZGAN’IN SURVİVOR SERÜVENİ

Survivor 2025’in öne çıkan isimlerinden Kaan Kazgan, fragmanda sarf ettiği sözlerle dikkati üzerine çekmişti. “Şov başlasın” diyen Kaan Kazgan’ın yarışmadan beklenmedik şekilde erken elenmesi, hayranlarını üzmüş durumda. Survivor 2025 All Star’da her geçen gün elenen yarışmacı sayısı artmaya devam ediyor. 19 Ocak 2025 akşamı, bir yarışmacı daha adaya veda etmek zorunda kalmıştı. Iddialı bir başlangıç yapan MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan’ın beklenenden önceki bu vedası, sosyal medya üzerinde gündem olmuştu.

KAAN KAZGAN’IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Kazgan, Survivor’dan elendikten birkaç gün sonra ilk paylaşımını yaptı. Melih – Kaan düellosunu kaybeden taraf olarak beklenmedik şekilde Kaan Kazgan öne çıktı. Survivor fragmanında rakiplerine cesurca meydan okuyarak “Şov başlasın” söylemine yer veren Kaan’ın hızlı bir şekilde elenmesi, sosyal medya üzerinde büyük yankı buldu. Yarışmaya ilişkin duygu ve düşüncelerini takipçileriyle paylaşan Kazgan, özür dileyerek dikkat çeken mesajında şu ifadeleri kullandı: “Benden yoğun beklentisi olan kişileri hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim. Hazırlanmadan yapabileceğimi düşündüm ama olmadı. Umarım önümüzdeki yıl hazırlanarak gerçek halimi herkese göstereceğim. Survivor, kendi branşında kim olduğunun öneminin olmadığı, kendi içinde hazırlığı sonuna kadar hak eden gerçekten zor bir yer. Bu süreçte çok güzel insanlar tanıdım. Hem Acun Medya’da çalışan her bir kişiye hem de yanımda olan herkese teşekkür ederim. Gerçek beni biraz olsun görebildiyseniz ne mutlu bana.”

KAAN KAZGAN’IN HAYATI

Kaan Kazgan, 3 Kasım 1994 tarihinde Sakarya’da doğmuştur. Henüz 9 yaşında kick boks ile tanışarak spor hayatına adım atmıştır. Bu spora kısa bir ara verdikten sonra, 11 yaşında tekrar spor yapmaya başlamıştır.