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Kabine Bugün Beştepe’de Toplanacak

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KABİNE TOPLANTISI BEŞTEPE’DE YAPILACAK

Kabine bugünkü toplantısını Beştepe’de gerçekleştirecek. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderlik edecek. Kabine toplantısının ana gündemini Terörsüz Türkiye süreci oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde bu konu hakkında önemli açıklamalar yapmıştı. Bu çerçevede, terör örgütü PKK’nın kendini feshetme ve ardından silah bırakma kararının sahada nasıl etkinlik gösterdiğine dair bölgeden gelen raporların kabineye sunulması bekleniyor.

Dış politika konuları da kabine toplantısının önemli maddeleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki devam eden diplomasi trafiği kapsamlı bir şekilde toplantıda ele alınacak. Ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları da kabine gündeminde incelenecek. Kurban Bayramı tatili süresince alınacak tedbirler de gündemde bulunan diğer başlıklar arasında olacak.

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