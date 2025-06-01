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Kabine Bugün Beştepe’de Toplanacak

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KABİNE TOPLANTISI BEŞTEPE’DE GERÇEKLEŞİYOR

Kabine, bugün Beştepe’de bir araya geliyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor. Toplantının ana gündem maddesi, Terörsüz Türkiye süreci olarak belirlenmiş durumda. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bu süreçle ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Bu çerçevede, terör örgütü PKK’nın kendini feshedip ardından silah bırakma kararının, sahada nasıl bir etki oluşturduğuna dair bölgeden gelen raporların kabineye sunulması bekleniyor.

Dış politika konuları da kabine toplantısında önemli bir yer tutuyor. Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki diplomasi trafiğinin kapsamlı bir şekilde görüşülmesi planlanıyor. Ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları da toplantıda ele alınacak. Kurban Bayramı tatili süresince alınacak tedbirler de yine kabinenin gündem maddeleri arasında olacak.

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