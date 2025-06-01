Kabine Bugün Beştepe’de Toplanacak

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN BEŞTEPE’DE

Kabine, bugün Beştepe’de bir araya geliyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderlik edecek. Toplantının ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye süreci olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bu süreçle ilgili önemli mesajlar vermişti. Bu bağlamda, terör örgütü PKK’nın kendini feshetme ve ardından silah bırakma kararı sonrasında sahada nasıl bir etki yarattığına dair bölgeden gelen raporların kabineye sunulması bekleniyor.

DIPLOMASİ TRAFİĞİ VE GÜNDEM MADDALARI

Dış politika konuları da kabine toplantısında önemli bir yer tutuyor. Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki diplomasi trafiği kapsamlı bir biçimde toplantıda değerlendirilecek. Ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları da kabinenin gündeminde olacak. Kurban Bayramı tatili boyunca alınacak tedbirlere dair konular da toplantıda ele alınacak.