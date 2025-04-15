Kabine Bugün Toplanacak

KABİNE TOPLANTISININ TARİHİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık ettiği 24 Mart tarihindeki Kabine toplantısında Avrupa ile ilişkiler, Ukrayna’daki savaş, ABD ile ticari ilişkiler ve ülke gündemi gibi birçok konu detaylı bir şekilde ele alındı. Yeni Kabine toplantısının ne zaman olacağı ise merak ediliyor.

TOPLANTININ BEKLENEN GÜNÜ

Kabine toplantısı için tarihi belirlemek kritik bir konu. Daha önce 7 Nisan tarihinin planlandığı duyurulmuştu ancak bu tarihte AK Parti MYK toplantısı düzenlendi. Bugün, Kabine toplantısının gerçekleşmesi bekleniyor.

GÜNDEMDEKİ KONULAR

Kabine’nin toplantı gündeminde, “Terörsüz Türkiye için atılan ve atılması planlanan adımlar”, “İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları” ve “Suriye’deki güncel durum” gibi konular yer alıyor. Bunun yanı sıra, “Ukrayna-Rusya savaşı” çerçevesinde yaşanan son gelişmeler de ele alınacak.