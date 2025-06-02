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Kabine Bugün Toplanıyor

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TOPLANTI GÜNDEMİNE GÖRE BELİRLENİYOR

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde toplanıyor. Saat 14.00’te ‘Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında’ programına katılacak olan Erdoğan, Etimesgut Havaalanı’ndaki etkinliğin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçecek. Toplantı, saat 15.00’te başlaması planlanan kabine toplantısında yer alacak.

KABİNEDE ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİ

Toplantıda, Komisyonda kabul edilen 10. Yargı Paketi, PKK’nın fesih kararı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve ekonomik gelişmeler gibi önemli konular değerlendirilecek. Dış politikayla ilgili meseleler de kabine toplantısının gündeminde yer alıyor. Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki diplomasi trafiğinin kapsamlı bir analizle ele alınması bekleniyor. Ayrıca, Kurban Bayramı tatili süresince alınacak tedbirler de gündemdeki konular arasında bulunuyor.

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