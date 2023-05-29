Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabinenin ne zaman açıklanacağına dair önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı televizyon programında seçim sonuçlarını değerlendiriyor. Erdoğan’ın bu akşam ABD Başkanı Biden ile görüşeceğini söyleyen Sözcü Kalın, ‘Kabine ne zaman açıklanacak?’ sorusuna da yanıt verdi.

A Haber yayınına katılan Sözcü Kalın’ın açıklamalarından satır başları şöyle; İlk defa iki turlu bir seçim süreci yaşadık. ve Cumhurbaşkanımız ikinci turda 52.16 gözüküyor ama itirazlar vs. tam küsüratı öğrenmiş olacağız. Yani büyük bir çoğunlukla 2 milyon 300 bin oy farkıyla ikinci turu da kazanarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı oldu. Tekrar hepimiz için hayırlı uğurlu olsun.

Cumhurbaşkanımızın siyasi tarihinde de anlamı olan bir şey bu. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş kararı alındığında ve bununla ilgili referandum yapıldığında, anayasa değişikliği yapıldığında bir 50+1 kuralı da getirilmişti. Yani aslında o zamana kadar 14 seçimde yerel ve ulusal seçimlerde tek başına iktidar olan en yakın rakibine 15, 17 bazen 20, 22 puan fark koyarak iktidara gelen bir AK Parti ve Tayyip Erdoğan liderliğinde bir kadro vardı. Bunu Cumhurbaşkanımız bir kenara koyup adeta demokratik standartları da yükselterek kendisine yeni bir meydan okuma sundu ve 50+1 kuralını getirdi. Yoksa eski sistemde 43 ile 42 ile 45 ile 48 ile çok rahat tek başına iktidar olmaya devam edebilirdi. Ama hem katılım açısından hem demokratik temsil açısından hem de yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ve yetkinin meşruiyetinin sağlamlaştırılması açısından böyle bir tercihte bulundu.