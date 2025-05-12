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Kabine Toplantısı Başladı

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KABİNE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Beştepe’de bir kabine toplantısı yapıldı. Toplantıda, PKK’nın fesih kararı sonrası gelişmelerin detaylı bir şekilde ele alınması öngörülüyor.

ADIMLAR VE YASAL DÜZENLEMELER GÖRÜŞÜLECEK

Gerçekleştirilen toplantıda, atılacak adımlar ve hayata geçirilmesi düşünülen yasal düzenlemeler konusunda kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor. Tüm bunların yanı sıra, mevcut durum ve gelecekte atılacak adımlar üzerinde tartışmalar yürütülecek.

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