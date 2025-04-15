Kabine Toplantısı Tamamlandı: Erdoğan CHP’yi Bilgilendirdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Toplantı, saat 15.24’te başladı ve ana gündem maddeleri öğretmen atamaları, ekonomideki güncel durum, terörle mücadele ve dış politikadaki önemli konular oldu.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda yaptığı açıklamada, “Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi. Ekonomi, tarım, dış politika ve güvenlik gibi çeşitli konuları kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini belirtti. Aldıkları kararların ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi. Zorbalıklar karşısında asla geri adım atmadıklarını ve milletin haklarını güçlü bir şekilde savunduklarını vurguladı. Türkiye’nin pek çok alanda güçlü olduğunu ifade ederek, “Güçlü Türkiye gerçeğine birçok alanda şahit olmaya başladık” şeklinde konuştu.

DİPLOMASİ FORUMU’NUN GÜCÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu’nun Türk dış politikasının gücünü görmek için önemli olduğuna dikkat çekti. Forumda 6 bini aşkın katılımcının yer aldığını ve 50 farklı oturumda eğitimin dönüştürücü gücünden iklim krizine kadar birçok konunun yetkin isimler tarafından ele alındığını söyledi. Gazze ve Suriye konularındaki oturumların ise fevkalade önemli olduğunu belirtti. “İnsanlığın 5’ten büyük olduğunu bir kez daha söyledik. Filistin halkının yanında olduğumuzu belirttik” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE GÜÇLÜ TALEPLER

Erdoğan, Avrupa Birliği ile ilişkilerin “karşılıklı saygı ve ortak menfaatler temelinde” geliştirilmesine hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini sözlerine ekledi. Bir uluslararası etkinliği başarıyla tamamladıklarına ve bu gururu yaşatan Dışişleri Bakanlığı ile foruma destek veren tüm kuruluşları tebrik ettiğini dile getirdi. Türkiye’nin adalet, barış ve diplomasiyi önceleme konusunda kararlılığını sürdüreceğini vurguladı. Ayrıntılar geliyor…